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В Ростовской области закроют все гей-клубы

29 октября 09:11
Фото: Фото: Ivan Radic/CC BY 2.0/flickr.com

Все гей-клубы закроют в Ростовской области

Депутат Госдумы РФ Нина Останина сделала анонс, что все клубы для гомосексуалистов в России, в том числе в Ростовской области, будут закрыты после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

В российской парламенте считают, что только своим существованием такие заведения, часто работающие нелегально, ведут пропаганду нетрадиционных отношений и ценностей среди россиян, пишет ИА «Новороссия».

«Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют», — отметила народная избранница.

Также депутат Останина напомнила, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ уже принят Государственной думой в первом чтении. 

Ранее ростовский эксперт разъяснил, к чему приведет закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

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