В российской парламенте считают, что только своим существованием такие заведения, часто работающие нелегально, ведут пропаганду нетрадиционных отношений и ценностей среди россиян, пишет ИА «Новороссия».

«Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют», — отметила народная избранница.