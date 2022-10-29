В российской парламенте считают, что только своим существованием такие заведения, часто работающие нелегально, ведут пропаганду нетрадиционных отношений и ценностей среди россиян, пишет ИА «Новороссия».
«Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют», — отметила народная избранница.
Также депутат Останина напомнила, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ уже принят Государственной думой в первом чтении.
Ранее ростовский эксперт разъяснил, к чему приведет закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.