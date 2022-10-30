Как видно на ролике, девушки и парни в тематических костюмах танцевали в трамвае и даже выходили на улицу, приветствуя прохожих.
Ростовчане к такому веселью отнеслись неоднозначно. Некоторые пожалели, что не смогли принять участие в веселье.
«Почему я все пропускаю», — написала одна из ростовчанок.
Но большинство высказались в сторону веселящихся крайне негативно.
«Это бесовщина. Многим народам нашей страны, по роду своему это празднование несовместимо с нашими культурами», — прокомментировал один из пользователей.
«В 500 километрах от Ростова люди гибнут, а им весело», — еще жестче отозвался другой горожанин.
При этом в Сеуле во время празднования Хеллоуина в давке погибли более 150 человек, в том числе четыре россиянки.
Ранее ростовчане высказались об отмене масштабных новогодних гуляний.