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«Бесовщина»: горожане раскритиковали празднование Хеллоуина в центре Ростова

30 октября 08:21
Фото: ВКонтакте, пользователь Серега Сергеич
В Ростове-на-Дону заметили трамвай с переодетыми в костюмы горожанами, отмечающими Хеллоуин, сообщается в городском паблике.

Как видно на ролике, девушки и парни в тематических костюмах танцевали в трамвае и даже выходили на улицу, приветствуя прохожих.

Ростовчане к такому веселью отнеслись неоднозначно. Некоторые пожалели, что не смогли принять участие в веселье.

«Почему я все пропускаю», — написала одна из ростовчанок.

Но большинство высказались в сторону веселящихся крайне негативно.

«Это бесовщина. Многим народам нашей страны, по роду своему это празднование несовместимо с нашими культурами», — прокомментировал один из пользователей.

«В 500 километрах от Ростова люди гибнут, а им весело», — еще жестче отозвался другой горожанин.

При этом в Сеуле во время празднования Хеллоуина в давке погибли более 150 человек, в том числе четыре россиянки.

Ранее ростовчане высказались об отмене масштабных новогодних гуляний.

 

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#Общество#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Илья Протвинов
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