Как сообщается на официальном сайте депутата, по мнению Бородая, киевские власти могут пойти на что угодно, так как полностью находятся под влиянием коллективного Запада.
В частности, США не заинтересованы в сохранении населения Украины, потому велик риск применения «грязной» бомбы.
Кроме того, депутат отметил, что Западу выгодно затянуть военный конфликт на Украине, чтобы обвинить во всем Россию.
Напомним, в середине октября Александр Бородай добровольно отправился в зону СВО и показал свое вероятное участие в спецоперации.