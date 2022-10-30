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Депутат Бородай оценил вероятности использования «грязной бомбы» в Ростовской области

30 октября 05:16
Фото: 1MI
Вероятность использования Киевом «грязной» бомбы на территории Ростовской области оценил депутат Госдумы от региона Александр Бородай.

Как сообщается на официальном сайте депутата, по мнению Бородая, киевские власти могут пойти на что угодно, так как полностью находятся под влиянием коллективного Запада.

В частности, США не заинтересованы в сохранении населения Украины, потому велик риск применения «грязной» бомбы.

Кроме того, депутат отметил, что Западу выгодно затянуть военный конфликт на Украине, чтобы обвинить во всем Россию.

Напомним, в середине октября Александр Бородай добровольно отправился в зону СВО и показал свое вероятное участие в спецоперации.

 

 

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