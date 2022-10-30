Детей украинских беженцев массово травят в школах Чехии

Как пишет издание Aktuálně, чешские одноклассники специально поют российских гимн на переменах и устраивают другие виды травли
Глава чешского поселка Тетин Матей Главаты сообщил, что многих украинских детей избивают, и таких историй много.
— В городе Лазне-Белоград местные ученики второго класса включили российский гимн в момент, когда их украинская одноклассница зашла в классную комнату, — сообщается в статье.
Также, по словам чиновника, украинских детей травят, так как такую манеру поведения неосознанно распространяют на чешских детей их родители, которые не любят беженцев с Украины.
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