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Детей украинских беженцев массово травят в школах Чехии

30 октября 11:26
Фото: pixabay
Детей с Украины, родители которых уехали в Европу, дискриминируют в школах. Причиной является то, что они плохо говорят по-чешски и плохо одеваются, а также общая ненависть к украинцам в стране.

Как пишет издание Aktuálně, чешские одноклассники специально поют российских гимн на переменах и устраивают другие виды травли

 

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Глава чешского поселка Тетин Матей Главаты сообщил, что многих украинских детей избивают, и таких историй много. 

— В городе Лазне-Белоград местные ученики второго класса включили российский гимн в момент, когда их украинская одноклассница зашла в классную комнату, — сообщается в статье.

 

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Также, по словам чиновника, украинских детей травят, так как такую манеру поведения неосознанно распространяют на чешских детей их родители, которые не любят беженцев с Украины. 

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#Политика#Чехия
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