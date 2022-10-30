Бывший заместитель командующего ЮВО, генерал Андрей Гурулев заявил, что в этом году не стоит ждать существенных изменений в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Военный заверил, что коренного перелома не произойдет до Нового года.
Свою точку зрения Гурулев объяснил сроками подготовки мобилизованных военнослужащих. Курс их обучения займет не меньше месяца. Затем еще какое-то время уйдет на их перемещение в зону боевых действий.
Ранее генерал Андрей Гурулев объяснил, почему не был нанесен ракетный удар по офису президента Зеленского в Киеве.