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Экс-генерал ЮВО Гурулев рассказал, когда ждать перелома в спецоперации на Украине

30 октября 18:31
Фото: 1MI
Бывший заместитель командующего ЮВО, генерал Андрей Гурулев оценил ход спецоперации на Украине, свои прогнозы он озвучил на одном из политических You-Tube шоу.

Бывший заместитель командующего ЮВО, генерал Андрей Гурулев заявил, что в этом году не стоит ждать существенных изменений в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Военный заверил, что коренного перелома не произойдет до Нового года.

Бывший замкомандующего ЮВО Гурулев рассказал, будут ли новые удары по Украине
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Свою точку зрения Гурулев объяснил сроками подготовки мобилизованных военнослужащих. Курс их обучения займет не меньше месяца. Затем еще какое-то время уйдет на их перемещение в зону боевых действий.

Ранее генерал Андрей Гурулев объяснил, почему не был нанесен ракетный удар по офису президента Зеленского в Киеве.

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#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Украина#Спецоперация#Виктория Прутковская
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