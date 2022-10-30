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Мобилизованных на Дону освободили от налога, а суд закончил дело о «золотом песке»

30 октября 16:36
Фото: Социальные сети
Призывной пункт в Батайске
В Ростовской области, как и в других регионах России, завершилась частичная мобилизация, тем временем региональные власти отменили транспортный налог для мобилизованных, а суд вынес приговор по делу о «золотом песке» Сергею Сидашу, обогатившемуся на строительстве «Ростов-Арены».

Частичная мобилизация — все

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия завершены по всей стране.

Уточняется, что сейчас на боевом слаживании находятся 218 тысяч военнослужащих. Они проходят подготовку на специальных полигонах. Другие 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже присоединились к войскам.

Частичная мобилизация завершилась в Ростовской области 29 октября
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Освобождение от транспортного налога

Власти Ростовской области ввели новую льготу для мобилизованных местных жителей. Так, резервисты и их семьи освобождаются от уплаты транспортного налога. Соответствующее изменение уже внесено в областной закон о налогообложении.

Оговаривается, что льгота будет действовать на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. То есть мобилизованные и члены их семей могут не уплачивать налог, срок погашения которого истекал 1 декабря этого года.

Чиновники и депутаты заявили, что будут рассматривать и другие способы налоговой и льготной поддержки мобилизованных жителей региона.

Семьи мобилизованных граждан в Ростовской области не будут платить транспортный налог
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Условный срок за миллионы

В Ростове вынесли приговор бывшему заместителю губернатора региона Сергею Сидашу. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве стадиона «Ростов-Арена».

Обвинение смогло доказать, что во время возведения стадиона Сидаш вместе с подрядчиком заменили крупнозернистый песок на подъезде к объекту на более мелкий и, соответственно, более дешевый. Сумма ущерба оценивается в 80 миллионов рублей. Разбирательство прозвали «Делом о золотом песке».
 
Прокурор просил назначить Сидашу наказание в виде четырех лет лишения свободы. Однако суд проявил небывалую гуманность и назначил экс-замглавы региона четыре года условного заключения. Условные сроки получили и другие два обвиняемых, проходившие по этому громкому делу.
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