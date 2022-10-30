Частичная мобилизация — все
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия завершены по всей стране.
Уточняется, что сейчас на боевом слаживании находятся 218 тысяч военнослужащих. Они проходят подготовку на специальных полигонах. Другие 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже присоединились к войскам.
Освобождение от транспортного налога
Власти Ростовской области ввели новую льготу для мобилизованных местных жителей. Так, резервисты и их семьи освобождаются от уплаты транспортного налога. Соответствующее изменение уже внесено в областной закон о налогообложении.
Чиновники и депутаты заявили, что будут рассматривать и другие способы налоговой и льготной поддержки мобилизованных жителей региона.
Условный срок за миллионы
В Ростове вынесли приговор бывшему заместителю губернатора региона Сергею Сидашу. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве стадиона «Ростов-Арена».