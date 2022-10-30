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Одну из двух правительственных «Чаек» продают на запчасти в Ростовской области

30 октября 14:44
Фото: Wikipedia.org
В Ростовской области на торги выставлена легендарная «Чайка» 1982 года, сообщается на сайте правительства региона.

В Ростовской области на продажу выставлена легендарная машина «Чайка» ГАЗ-14. Авто было произведено в 1982 году. Пробег машины составляет порядка 72 тысяч километров.

Однако сейчас она технически неисправна и не подходит для дальнейшей эксплуатации. Власти продают «Чайку» как автомобиль-донор — в качестве поставщика запчастей.

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Председатель областного фонда имущества Леонид Ковтун рассказал «ДОН24», что на выставленной на продажу «Чайке» возили первого секретаря обкома КПСС Ивана Бондаренко. В годы СССР руководителя Ростовской области обслуживали две машины этой модели. Одна из них выставлена на продажу, а другая полностью исправна и находится в гараже правительства региона.

Напомним, на продажу автомобиль был выставлен еще в начале августа этого года, однако желающих его купить так и не нашлось.

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