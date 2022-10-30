Председатель областного фонда имущества Леонид Ковтун рассказал «ДОН24», что на выставленной на продажу «Чайке» возили первого секретаря обкома КПСС Ивана Бондаренко. В годы СССР руководителя Ростовской области обслуживали две машины этой модели. Одна из них выставлена на продажу, а другая полностью исправна и находится в гараже правительства региона.