В Ростовской области на продажу выставлена легендарная машина «Чайка» ГАЗ-14. Авто было произведено в 1982 году. Пробег машины составляет порядка 72 тысяч километров.
Однако сейчас она технически неисправна и не подходит для дальнейшей эксплуатации. Власти продают «Чайку» как автомобиль-донор — в качестве поставщика запчастей.
Председатель областного фонда имущества Леонид Ковтун рассказал «ДОН24», что на выставленной на продажу «Чайке» возили первого секретаря обкома КПСС Ивана Бондаренко. В годы СССР руководителя Ростовской области обслуживали две машины этой модели. Одна из них выставлена на продажу, а другая полностью исправна и находится в гараже правительства региона.
Напомним, на продажу автомобиль был выставлен еще в начале августа этого года, однако желающих его купить так и не нашлось.