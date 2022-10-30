«Проведут референдум»: Польша готовится захватить территории Западной Украины

Как пишет бельгийское аналитическое издание Modern Diplomacy, польские военные создали план аннексии украинской территории западной части страны. И в ближайшее время будут воплощать его в жизнь, используя особый статус польских граждан на Украине.
«План Польши возродить Республику в границах „исторических земель“ — похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине», — пишет обозреватель издания.
Также бельские СМИ пишут, что Варшава может ввести свои войска в западную часть соседней страны, провести там референдумы и присоединить эту часть земель к своей стране.