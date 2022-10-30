rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Проведут референдум»: Польша готовится захватить территории Западной Украины

30 октября 11:27
Фото: mil.ru

Польша готовится захватить территории Западной Украины

Политики в Варшаве планируют в ближайшее время захватить территории Западной Украины, которые ранее входили в состав польского государства.

Как пишет бельгийское аналитическое издание Modern Diplomacy, польские военные создали план аннексии украинской территории западной части страны. И в ближайшее время будут воплощать его в жизнь, используя  особый статус польских граждан на Украине.

 

Путин ответил на обвинения об угрозе применения ядерного оружия на Украине
Узнать подробнее

«План Польши возродить Республику в границах „исторических земель“ — похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине», — пишет обозреватель издания.

Также бельские СМИ пишут, что Варшава может ввести свои войска в западную часть соседней страны, провести там референдумы и присоединить эту часть земель к своей стране. 

 

Путин объяснил, почему решил начать спецоперацию на Украине
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta писала, что Запорожская область перейдет на московское время.

Читайте также:
Радиоактивные вещества не должны долететь до Ростова в случае взрыва Украиной ЗАЭСУкраина готовит взрыв маломощного ядерного боеприпасаУкраина угрожает Европе новыми потоками беженцев
#Григорий Миронов#Польша#Украина#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Политика
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12