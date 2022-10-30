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Шквалистый ветер и ненастье надвигаются на Ростов

30 октября 14:19
Фото: 1MI
Жителей Ростова ожидают ливни и шквалистый ветер, предупреждают экстренные службы.
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Погода

В воскресенье 30 октября ростовчан ожидает пасмурная и промозглая погода. В городе прогнозируется значительное увеличение скорости ветра до 18 метров в секунду.

Ростовчан просят быть предельно внимательными, выходя на улицу. Не стоит парковать машины рядом со старыми деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями. Также из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередач и перехлесты проводов.

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Ранее в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Ростовской области в конце октября. Синоптики отмечают, что перепады температуры являются обычным явлением для всего юга России.

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