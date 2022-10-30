Ростовчан просят быть предельно внимательными, выходя на улицу. Не стоит парковать машины рядом со старыми деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями. Также из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередач и перехлесты проводов.