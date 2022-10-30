Завершение октября в Ростове будет пасмурным и ветреным. Так, в воскресенье вечером 30 октября температура воздуха составит около +9 градусов. Возможен ливень с небольшими перерывами. Скорость ветра увеличится до 15 метров в секунду.
В понедельник 31 октября ростовчан ждет похолодание. Днем столбики термометров дойдут до отметки в +11 градусов, а ночью упадут до 0 градусов. Сильные дожди не прекратятся. Скорость ветра незначительно снизится.
Ранее жителей Ростовской области предупреждали о резком похолодании в конце октября.