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Синоптики предупредили жителей Ростова о ливнях и шквалистом ветре 31 октября

30 октября 13:21
Фото: 1MI
Последние дни октября выдадутся в Ростове дождливыми и ветреными, сообщают синоптики.

Завершение октября в Ростове будет пасмурным и ветреным. Так, в воскресенье вечером  30 октября температура воздуха составит около +9 градусов. Возможен ливень с небольшими перерывами. Скорость ветра увеличится до 15 метров в секунду.

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В понедельник 31 октября ростовчан ждет похолодание. Днем столбики термометров дойдут до отметки в +11 градусов, а ночью упадут до 0 градусов. Сильные дожди не прекратятся. Скорость ветра незначительно снизится.

Ранее жителей Ростовской области предупреждали о резком похолодании в конце октября.

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