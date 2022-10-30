“Мотокросс в Таганроге отменен по погодным условиям”, - сказано в сообщении на сайте. организаторы также добавили, что пятый этап соревнований был перенесён в Каменск-Шахтинский и состоится он 5 ноября. Известно, что мероприятие было приурочено ко Дню автомобилиста, который празднуют в России 25 октября.