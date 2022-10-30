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Соревнования по мотокроссу в Таганроге сорвались из-за дождя и сильного ветра

30 октября 19:26
Фото: 1MI
В Таганроге организаторы были вынуждены отменить проведение заключительного этапа Чемпионата и Первенства Ростовской области по мотоциклетному спорту 30 октября, говорится на официальном региональной федерации по мотоспорту.

“Мотокросс в Таганроге отменен по погодным условиям”, - сказано в сообщении на сайте. организаторы также добавили, что пятый этап соревнований был перенесён в  Каменск-Шахтинский и состоится он 5 ноября. Известно, что мероприятие было приурочено ко Дню автомобилиста, который празднуют в России 25 октября.

Ранее стало известно о резком ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. 30 октября в регионе весь день лили дожди, а ветер усилился до 18 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в Ростове на капремонт Дворца спорта выделили 1,6 млрд рублей до  2026 года.

 

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Ранее стало известно о резком ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. 30 октября в регионе весь день лили дожди, а ветер усилился до 18 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в Ростове на капремонт Дворца спорта выделили 1,6 млрд рублей до  2026 года.

 

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#Анна Петрова#Общество#Спорт#Таганрог#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Мотокросс
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