«Авария на Северном ночью. У пострадавшего „доброжелатели“, оказавшиеся рядом после ДТП, украли телефон, и даже не было возможности позвонить родным этого человека», — сказано в сообщении.
Пользователи отнеслись к ситуации резко негативно.
«Нужно как в Эмиратах за воровство рубить руки по локоть», — написал один из горожан.
«Вдвойне неприятно читать такое… Нелюди», — поддержала другая ростовчанка.
«Тем кто это сделал, вернется бумеранг», — прокомментировал еще один пользователь.
Ранее в в Ростове-на-Дону каршеринговый автомобиль врезался в столб, а его водитель сбежал с места ДТП.