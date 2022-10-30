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В Ростове неизвестные украли телефон у пострадавшего в ДТП

30 октября 09:48
Фото: 1MI
В ночь на 30 октября на Северном в Ростове-на-Дону у потерпевшего в ДТП украли смартфон, сообщили очевидцы в соцсети.

«Авария на Северном ночью. У пострадавшего „доброжелатели“, оказавшиеся рядом после ДТП, украли телефон, и даже не было возможности позвонить родным этого человека», — сказано в сообщении.

Пользователи отнеслись к ситуации резко негативно.

«Нужно как в Эмиратах за воровство рубить руки по локоть», — написал один из горожан.

«Вдвойне неприятно читать такое… Нелюди», — поддержала другая ростовчанка.

«Тем кто это сделал, вернется бумеранг», — прокомментировал еще один пользователь.

Ранее в  в Ростове-на-Дону каршеринговый автомобиль врезался в столб, а его водитель сбежал с места ДТП.

 

 

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#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дтп
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