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В Ростове осудили юриста, обманувшую своего клиента на 765 тысяч рублей

30 октября 13:23
Фото: 1MI

В Ростовской области осудили адвоката, которая подделала решение суда

В Ростове суд вынес приговор юристу, обманувшей предпринимателя на 765 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете России по региону.

В Ростове суд рассмотрел дело в отношении юриста, обвинявшейся в мошенничестве. Дело в том, что два года назад обвиняемая помогала в суде местному предпринимателю. Ради своей выгоды она обманула коммерсанта, заявив ему, что суд якобы вынес решение в его пользу, заверив свои слова поддельными документами. Юрист потребовала от бизнесмена в качестве вознаграждения 765 тысяч рублей, которыми воспользовалась в личных целях.

Адвоката будут судить в Ростовской области за обман клиента на 1,2 млн рублей
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Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Ранее доверчивая ростовчанка лишилась пяти миллионов рублей, пытаясь разоблачить мошенников.

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