В Ростове осудили юриста, обманувшую своего клиента на 765 тысяч рублей

В Ростове суд рассмотрел дело в отношении юриста, обвинявшейся в мошенничестве. Дело в том, что два года назад обвиняемая помогала в суде местному предпринимателю. Ради своей выгоды она обманула коммерсанта, заявив ему, что суд якобы вынес решение в его пользу, заверив свои слова поддельными документами. Юрист потребовала от бизнесмена в качестве вознаграждения 765 тысяч рублей, которыми воспользовалась в личных целях.