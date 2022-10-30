В Кировском районе Ростова провели учения для коммунальных служб. Они были посвящены отработке действий в условиях сильного снегопада. Было смоделировано несколько аварийных ситуаций: обледенение проводов и деревьев, порыв на коммуникациях и другие. Также была инсценирована ликвидация последствий аномального снегопада.