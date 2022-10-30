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Коммунальщики смогли победить мощный воображаемый снегопад в Ростове

30 октября 17:31
Фото: Администрация Ростова

В Ростове прошли учения по уборке снега 29 октября

Ростовские коммунальщики провели учения по отработке последствий сильного снегопада, сообщается на сайте мэрии.

В Кировском районе Ростова провели учения для коммунальных служб. Они были посвящены отработке действий в условиях сильного снегопада. Было смоделировано несколько аварийных ситуаций: обледенение проводов и деревьев, порыв на коммуникациях и другие. Также была инсценирована ликвидация последствий аномального снегопада.

В учениях приняли участие более 70 уборщиков территории и 90 единиц спецтехники.

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Также городские власти заверили, что в Ростове ведется постепенная подготовка к зиме, закупаются реагенты, определяются места, куда будут свозить убранный снег.

Ранее сообщалось, что для уборки снега зимой в Ростовской области подготовили 350 спецмашин.

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