В Кировском районе Ростова провели учения для коммунальных служб. Они были посвящены отработке действий в условиях сильного снегопада. Было смоделировано несколько аварийных ситуаций: обледенение проводов и деревьев, порыв на коммуникациях и другие. Также была инсценирована ликвидация последствий аномального снегопада.
В учениях приняли участие более 70 уборщиков территории и 90 единиц спецтехники.
Также городские власти заверили, что в Ростове ведется постепенная подготовка к зиме, закупаются реагенты, определяются места, куда будут свозить убранный снег.
Ранее сообщалось, что для уборки снега зимой в Ростовской области подготовили 350 спецмашин.