rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области 30 октября до 22 метров в секунду усилится ветер

30 октября 07:14
Фото: 1MI
В воскресенье 30 октября в Ростовской области ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Согласно ежедневному оперативному прогнозу, 30 октября в регионе будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.  Днем возможно усиление ветра до 22 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то днем в воскресенье в южных районах Дона воздух прогреется до +16 С, на остальной территории региона столбик термометра не поднимется выше +13 С.

Кроме того, 30 октября на большинстве территорий Ростовской области ожидается умеренный дождь.

Ранее синоптики сообщили, что Ростов-на-Дону с 30 октября начнет заливать дождями.

 

Читайте также:
В Ростовской области прогнозируют резкое похолодание и дожди с 29 по 31 октябряДожди и сильный ветер ожидаются на выходных в Ростовской области с 30 октябряЖители Ростовской области узнали, когда закончатся дожди и будет ли Новый год
#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Прогноз погоды#Илья Протвинов
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12