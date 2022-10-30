Согласно ежедневному оперативному прогнозу, 30 октября в регионе будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем возможно усиление ветра до 22 метров в секунду.
Что касается температуры воздуха, то днем в воскресенье в южных районах Дона воздух прогреется до +16 С, на остальной территории региона столбик термометра не поднимется выше +13 С.
Кроме того, 30 октября на большинстве территорий Ростовской области ожидается умеренный дождь.
Ранее синоптики сообщили, что Ростов-на-Дону с 30 октября начнет заливать дождями.