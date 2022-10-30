Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Евгений Федяев.
«Уход таких людей — всегда трагедия, слезы и боль утраты. Сегодня мы все скорбим по Виктору Павловичу», — написал Федяев и выразил соболезнования родственникам.
Смерть депутат подтвердили в партии, но причину не сообщили.
Тарасенко умер на 73-м году жизни, в Законодательном собрании Ростовской области он входил в состав комитетов по социальной политике и по делам военнослужащих.
Ранее в Ростове умер бывший главный архитектор города Владимир Гейер.