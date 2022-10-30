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В Ростовской области умер депутат ЗС от ЛДПР Виктор Тарасенко

30 октября 05:52
Фото: 1MI
В Ростовской области 29 октября скончался депутат регионального Законодательного собрания от ЛДПР Виктор Тарасенко.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Евгений Федяев.

«Уход таких людей — всегда трагедия, слезы и боль утраты. Сегодня мы все скорбим по Виктору Павловичу», — написал Федяев и выразил соболезнования родственникам.

Смерть депутат подтвердили в партии, но причину не сообщили.

Тарасенко умер на 73-м году жизни, в Законодательном собрании Ростовской области он входил в состав комитетов по социальной политике и по делам военнослужащих.

Ранее в Ростове умер бывший главный архитектор города Владимир Гейер.

 

 

 

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