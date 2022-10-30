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Выделенная полоса может появиться на проспекте 40-летия Победы в Ростове

30 октября 12:49
Фото: 1MI
В Ростове на проспекте 40-летия Победы может появиться выделенная полоса для общественного транспорта, сообщают СМИ.

Власти Ростова планируют в следующем году организовать новые выделенные полосы для пассажирского транспорта. В частности, полоса для автобусов может появиться на проспекте 40-летия Победы, уточняет Donnews. На каком именно отрезке проспекта будет введена выделенная полоса, пока неизвестно.

Выделенные полосы для автобусов появятся на нескольких улицах Ростова
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Также чиновники рассказали, что полоса для общественного транспорта может появиться на проспекте Королева на участке от Неклиновской улицы до Королева, 1Д в обоих направлениях.

Вместе с тем ранее власти жаловались, что платные парковки мешают появлению новых выделенных полос в Ростове.

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#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Общественный транспорт#Дорога#Автобус
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