Власти Ростова планируют в следующем году организовать новые выделенные полосы для пассажирского транспорта. В частности, полоса для автобусов может появиться на проспекте 40-летия Победы, уточняет Donnews. На каком именно отрезке проспекта будет введена выделенная полоса, пока неизвестно.