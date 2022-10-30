Власти Ростова планируют в следующем году организовать новые выделенные полосы для пассажирского транспорта. В частности, полоса для автобусов может появиться на проспекте 40-летия Победы, уточняет Donnews. На каком именно отрезке проспекта будет введена выделенная полоса, пока неизвестно.
Также чиновники рассказали, что полоса для общественного транспорта может появиться на проспекте Королева на участке от Неклиновской улицы до Королева, 1Д в обоих направлениях.
Вместе с тем ранее власти жаловались, что платные парковки мешают появлению новых выделенных полос в Ростове.