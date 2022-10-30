В воскресенье 30 октября республике Адыгея при падении дельтаплана погибла 43-летняя жительница Ростова-на-Дону. Трагический инцидент произошел в Майкопском районе. Также жертвой происшествия стал 48-летний местный житель, управлявший летательным аппаратом.