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Жительница Ростова погибла при падении дельтаплана в горах Адыгеи

30 октября 11:55
Фото: МЧС России по республике Адыгея
Жительница Ростова погибла при крушении мотодельтаплана в Адыгее, сообщает МЧС России по республике.

В воскресенье 30 октября республике Адыгея при падении дельтаплана погибла 43-летняя жительница Ростова-на-Дону. Трагический инцидент произошел в Майкопском районе. Также жертвой происшествия стал 48-летний местный житель, управлявший летательным аппаратом.

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Экстренные службы, прибывшие на место трагедии, доложили о возгорании мотодельтаплана при крушении.

Сообщается, что южная транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее жительница Ростова выпала из окна и погибла после ссоры с мужем.

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#Алина Заярная#Новости#Происшествие#Адыгея#Ростов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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