В воскресенье 30 октября республике Адыгея при падении дельтаплана погибла 43-летняя жительница Ростова-на-Дону. Трагический инцидент произошел в Майкопском районе. Также жертвой происшествия стал 48-летний местный житель, управлявший летательным аппаратом.
Экстренные службы, прибывшие на место трагедии, доложили о возгорании мотодельтаплана при крушении.
Сообщается, что южная транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Ранее жительница Ростова выпала из окна и погибла после ссоры с мужем.