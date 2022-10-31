1000 рублей на продукты каждый месяц

Дебетовая карта «Вездедоход» от Почта Банка гарантирует кешбэк 10% за покупки в любых продуктовых магазинах — в крупных сетях или магазине «у дома», а также в почтовых отделениях. Оформить дебетовую карту «Вездедоход» нужно до 31 декабря, чтобы затем в течение трех месяцев получать бонусы — до 1000 в месяц. Помимо этого на карту будет возвращаться кешбэк — до 3% за покупки одежды и обуви, оплату в кафе и ресторанах, а также 0,5% — за все остальные покупки. Бонусы (всего можно накопить до 6000) можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) или потратить на покупку товаров в специальном каталоге «Мультибонус»: товары и услуги, сертификаты, путешествия, билеты в кино и многое другое.