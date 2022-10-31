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1000 рублей на продукты каждый месяц

31 октября 15:00
Фото: wavebreakmedia_micro/Freepik
Правильно экономить на продуктах — это покупать продукты и возвращать 10% кешбэка на карту. И это реально!

Сегодня кешбэк за покупки предлагают все — банки, онлайн-магазины, операторы сотовой связи, заправки и т. д., используя его как активатор роста продаж и среднего чека (и как способ привлечения лояльного клиента). Сделка взаимовыгодная — это очевидно, но все ли устраивает потребителя?

Программы лояльности с кешбэком широко практикуют банки по своим дебетовым и кредитным картам. Это могут быть бонусы за рестораны и фастфуд, покупку билетов и туристических путевок, траты на одежду и обувь, бытовую технику и электронику. В некоторых банках клиенту дают возможность самому выбирать и менять категории, в которых он хочет получать кешбэк.

Разумеется, накапливать бонусы — очень неплохо, но хотелось бы получать их не только с крупных (и нечастых покупок), а с каждого чека и ежедневно. Ведь что покупает каждый из нас практически каждый день? Правильно, продукты! Однако найти программы с кешбэком в продуктовых магазинах очень непросто. Но возможно.

Дебетовая карта «Вездедоход» от Почта Банка гарантирует кешбэк 10% за покупки в любых продуктовых магазинах — в крупных сетях или магазине «у дома», а также в почтовых отделениях. Оформить дебетовую карту «Вездедоход» нужно до 31 декабря, чтобы затем в течение трех месяцев получать бонусы — до 1000 в месяц. Помимо этого на карту будет возвращаться кешбэк — до 3% за покупки одежды и обуви, оплату в кафе и ресторанах, а также 0,5% — за все остальные покупки. Бонусы (всего можно накопить до 6000) можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) или потратить на покупку товаров в специальном каталоге «Мультибонус»: товары и услуги, сертификаты, путешествия, билеты в кино и многое другое.

 

Фото: azerbaijan_stockers/ Freepik

Продукты и товары повседневного спроса — в зачет

Под кешбэк по дебетовой карте от Почта Банка попадает все, что вы найдете в продуктовом магазине: любимые продукты, средства для уборки и стирки, корм для домашних животных и другие полезные мелочи, которые можно купить в продуктовых магазинах. Но и это еще не все! Вместе с картой «Вездедоход» можно выгодно воспользоваться услугами почты: отправить посылку, оформить подписку или доставку, купить что-нибудь полезное — кешбэк будет действовать абсолютно на все товары и услуги. Совершать покупки и получать кешбэк можно до 31 марта.

Сколько это будет стоить

Дебетовая карта Почта Банка с кешбэком выпускается бесплатно, комиссия за обслуживание не взимается при условии, если тратить от 10 тыс. рублей в месяц. Виртуальную карту можно оформить моментально в мобильном приложении Почта Банк Онлайн. Для заказа пластиковой карты нужно оставить заявку на сайте, а потом забрать ее в ближайшем отделении банка.

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