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Адвоката Кузнецова осудили за кражу 80 млн рублей в Ростовской области

31 октября 15:46
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор Роману Кузнецову за хищение 80 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Фигурант представлял интересы энергоснабжающей компании. Под предлогом предотвращения рейдерского захвата он перевел  с ее счетов десятки миллионов рублей на счет подконтрольной фирмы.

Деньги он начал тратить на личные нужды. Кроме того, Кузнецов получил вид на жительство в другой стране, но не уведомил об этом соответствующие органы в РФ.

Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения в колонии.

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Кроме того, адвоката оштрафовали на 500 тысяч рублей. Это решение не вступило в законную силу. 

Ранее другого адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман сожительницы арестанта на 3 млн рублей.

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