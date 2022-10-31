Адвоката Кузнецова осудили за кражу 80 млн рублей в Ростовской области

Фигурант представлял интересы энергоснабжающей компании. Под предлогом предотвращения рейдерского захвата он перевел с ее счетов десятки миллионов рублей на счет подконтрольной фирмы.
Деньги он начал тратить на личные нужды. Кроме того, Кузнецов получил вид на жительство в другой стране, но не уведомил об этом соответствующие органы в РФ.
Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения в колонии.
Кроме того, адвоката оштрафовали на 500 тысяч рублей. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее другого адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман сожительницы арестанта на 3 млн рублей.