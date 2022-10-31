Аксенов уточнил, что сейчас идет подготовка соответствующих предложений. Все это позволит упростить процедуру въезда грузовиков в Крым.
Дело в том, что после пломбировки в Ростове не придется досматривать грузы в Крыму. Сейчас это отнимает большое количество времени.
Очереди на въезде в Крым из Джанкоя составляют около шести часов. По информации ТАСС, можно заехать со стороны Армянска, где не придется ждать, но нужно проехать еще 70 километров.
Ранее в Ростовской области открыли две площадки для формирования колонн грузовиков в Крым.