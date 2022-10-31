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Аксенов предложил пломбировать в Ростове-на-Дону грузы для Крыма

31 октября 13:22
Фото: 1MI
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил пломбировать после досмотра в Ростове грузы, которые везут на полуостров, прозвучало на заседании совета министров региона.

Аксенов уточнил, что сейчас идет подготовка соответствующих предложений. Все это позволит упростить процедуру въезда грузовиков в Крым.

Дело в том, что после пломбировки в Ростове не придется досматривать грузы в Крыму. Сейчас это отнимает большое количество времени.

Основной магистралью в Крым для фур станет дорога из Таганрога в Джанкой
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Очереди на въезде в Крым из Джанкоя составляют около шести часов. По информации ТАСС, можно заехать со стороны Армянска, где не придется ждать, но нужно проехать еще 70 километров. 

Ранее в Ростовской области открыли две площадки для формирования колонн грузовиков в Крым.

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#Ростовская область#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Общество
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