Александровка избавляется от аварийных деревьев

Речь идет об участке площадью 11 га по проспекту 40-летия Победы, который был передан с торгов в аренду ООО «СЗ-1 Югстройинвест-Дон» (входит в ГК «ЮгСтройИнвест») после принятия плана комплексного развития этой территории. На данный момент строительные работы не начались, но территория уже огорожена забором. Представители застройщика поясняют, что в данный момент на участке проходит санитарная очистка, а именно - ликвидация аварийных деревьев. Это больные деревья, которые начали гнить (с оборванной корневой системой, опасным наклоном). Они способны привести к падению всего дерева или его части и тем самым представляют реальную угрозу здоровью людей. Специалисты насчитали на территории будущего микрорайона 86 подобных насаждений.
Со своей стороны, «ЮгСтройИнвест» обязуется не только полностью компенсировать вырубку новыми саженцами, но и прибавить 30 процентов к общему количеству ликвидированной растительности. Поскольку на участке проводятся опасные работы с использованием спецтехники, принято решение огородить его для безопасности прохожих, а также во избежание лишнего шума и пыли при проведении работ.
В «ЮгСтройИнвест» также рассказали, что по проекту КРТ в Александровке появится новый жилой комплекс из пяти домов переменной этажности, школа на 300 учеников, детский сад на 200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. По данным застройщика, в новом микрорайоне будет реализована концепция «двор без машин» и безбарьерного пространства.
«ЮгСтройИнвест» уже зарекомендовал себя как ответственный застройщик, реализовав такие инвестиционные проекты, как «Красный Аксай», «Вересаево» и стоящийся первый квартал на левом берегу Дона — «Левобережье».