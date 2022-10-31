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Александровка избавляется от аварийных деревьев

31 октября 10:52
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
Южная столица постоянно обновляется и планирует создавать и строить дома и целые микрорайоны.

Речь идет об участке площадью 11 га по проспекту 40-летия Победы, который был передан с торгов в аренду ООО «СЗ-1 Югстройинвест-Дон» (входит в ГК «ЮгСтройИнвест») после принятия плана комплексного развития этой территории. На данный момент строительные работы не начались, но территория уже огорожена забором. Представители застройщика поясняют, что в данный момент на участке проходит санитарная очистка, а именно - ликвидация аварийных деревьев. Это больные деревья, которые начали гнить (с оборванной корневой системой, опасным наклоном). Они способны привести к падению всего дерева или его части и тем самым представляют реальную угрозу здоровью людей. Специалисты насчитали на территории будущего микрорайона 86 подобных насаждений.

Со своей стороны, «ЮгСтройИнвест» обязуется не только полностью компенсировать вырубку новыми саженцами, но и прибавить 30 процентов к общему количеству ликвидированной растительности. Поскольку на участке проводятся опасные работы с использованием спецтехники, принято решение огородить его для безопасности прохожих, а также во избежание лишнего шума и пыли при проведении работ.

В «ЮгСтройИнвест» также рассказали, что по проекту КРТ в Александровке появится новый жилой комплекс из пяти домов переменной этажности, школа на 300 учеников, детский сад на 200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. По данным застройщика, в новом микрорайоне будет реализована концепция «двор без машин» и безбарьерного пространства.

«ЮгСтройИнвест» уже зарекомендовал себя как ответственный застройщик, реализовав такие инвестиционные проекты, как «Красный Аксай», «Вересаево» и стоящийся первый квартал на левом берегу Дона — «Левобережье».

 

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