Александровка избавляется от аварийных деревьев

Речь идет об участке площадью 11 га по проспекту 40-летия Победы, который был передан с торгов в аренду ООО «СЗ-1 Югстройинвест-Дон» (входит в ГК «ЮгСтройИнвест») после принятия плана комплексного развития этой территории. На данный момент строительные работы не начались, но территория уже огорожена забором. Представители застройщика поясняют, что в данный момент на участке проходит санитарная очистка, а именно - ликвидация аварийных деревьев. Это больные деревья, которые начали гнить (с оборванной корневой системой, опасным наклоном). Они способны привести к падению всего дерева или его части и тем самым представляют реальную угрозу здоровью людей. Специалисты насчитали на территории будущего микрорайона 86 подобных насаждений.