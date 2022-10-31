Александровка прирастает новыми проектами

Согласно распоряжению, участок земли площадью более 40 тыс. м² по улице Вересаева на шесть лет передается в аренду ООО «СЗ —1 «ЮСИ-Дон» (входит в ГК «ЮгСтройИнвест»). В свою очередь застройщик обязуется построить два многоквартирных дома, детский сад на 100 мест, подземную парковку и выполнить большую программу по благоустройству территории.
В течение предстоящих восьми месяцев представители компании должны подготовить необходимую техническую документацию, детали которой пока не раскрываются. Известно только, что порядка 42 квартир на безвозмездной основе будут переданы в муниципальную собственность, а рядом с новыми домами будет разбит сквер площадью почти 5,5 тыс. м².
«ЮгСтройИнвест» в Ростове-на-Дону известен по реализации других масштабных инвестиционных проектов, таких как микрорайон «Красный Аксай», экорайон «Вересаево» и квартал «Левобережье». Все три застройки входили в перечень «губернаторской сотни».