Александровка прирастает новыми проектами

В течение предстоящих восьми месяцев представители компании должны подготовить необходимую техническую документацию, детали которой пока не раскрываются. Известно только, что порядка 42 квартир на безвозмездной основе будут переданы в муниципальную собственность, а рядом с новыми домами будет разбит сквер площадью почти 5,5 тыс. м².