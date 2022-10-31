В Ростове фиксируется снижение средних цен на аренду жилья. Аналитики связывают это как с традиционным сезонным спадом на рынке недвижимости, так и с частичной мобилизацией.
Сейчас однокомнатную квартиру в Ростове можно снять в среднем за 22,6 тысячи рублей в месяц. Это на 7% меньше, чем месяц назад, уточняет «Коммерсантъ».
Снижение арендной платы за жилье наблюдается во всей России. Показатель падения цены составляет 3-4%. Сейчас за съем однокомнатной квартиры россияне в среднем отдадут 21,6 тысячи рублей в месяц, а за аренду двухкомнатной квартиры — 33,3 тысячи рублей.
Ранее сообщалось о том, что ростовчане стали массово сдавать свои квартиры после начала частичной мобилизации.