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Аренда квартир в Ростове-на-Дону подешевела с момента начала частичной мобилизации

31 октября 08:34
Фото: aismallard/CC BY SA 3.0 / wiki
Из-за частичной мобилизации и снижения спроса на съемное жилье арендодатели в Ростове стали больше конкурировать за клиентов, сообщили аналитики.

В Ростове фиксируется снижение средних цен на аренду жилья. Аналитики связывают это как с традиционным сезонным спадом на рынке недвижимости, так и с частичной мобилизацией.

Сейчас однокомнатную квартиру в Ростове можно снять в среднем за 22,6 тысячи рублей в месяц. Это на 7% меньше, чем месяц назад, уточняет «Коммерсантъ».

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Снижение арендной платы за жилье наблюдается во всей России. Показатель падения цены составляет 3-4%. Сейчас за съем однокомнатной квартиры россияне в среднем отдадут 21,6 тысячи рублей в месяц, а за аренду двухкомнатной квартиры — 33,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что ростовчане стали массово сдавать свои квартиры после начала частичной мобилизации.

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#Виктория Прутковская#Экономика#Новости#Ростов-на-Дону#Мобилизация#Цены на жилье
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