Происшествие случилось на улице Портовой. Несколько человек напали на мужчину, который занимался ремонтом «Газели».
«Налетела толпа и начала избивать. Мужик оказался крепкий — отбился», — написал автор.
Что стало причиной нападения, остается загадкой. Пользователи в комментариях удивились, что мужчине удалось отбиться.
«На „Газели“ нет гидравлики. Поэтому у его водителя несомненно будут сильные руки», — пошутили ростовчане.
«Вот прямо с ничего драка? Странно все это», — заявили горожане.
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