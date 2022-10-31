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Банда устроила драку в Ростове с мужчиной, ремонтировавшим «Газель»

31 октября 04:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону произошла драка, в которой участвовали несколько человек, сообщили очевидцы в соцсети «Вконтакте».


Происшествие случилось на улице Портовой. Несколько человек напали на мужчину, который занимался ремонтом «Газели».

«Налетела толпа и начала избивать. Мужик оказался крепкий — отбился», — написал автор.

Что стало причиной нападения, остается загадкой. Пользователи в комментариях удивились, что мужчине удалось отбиться.

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«На „Газели“ нет гидравлики. Поэтому у его водителя несомненно будут сильные руки», — пошутили ростовчане.

«Вот прямо с ничего драка? Странно все это», — заявили горожане.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Драка#Происшествия
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