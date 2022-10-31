Банк ЗЕНИТ нарастил эмиссию карт в 2 раза

Самый большой объем эмиссии зарегистрировали в июне и сентябре 2022 года. Кроме того, только за сентябрь было оформлено почти в три раза больше виртуальных карт. Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова рассказала, что Банк ЗЕНИТ продолжает развитие карточных продуктов и предлагает клиентам новые опции.