Банк ЗЕНИТ нарастил эмиссию карт в 2 раза

На первом месте по этому показателю оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Банк выпускает карты платежных систем «Мир» и UnionPay.
Самый большой объем эмиссии зарегистрировали в июне и сентябре 2022 года. Кроме того, только за сентябрь было оформлено почти в три раза больше виртуальных карт. Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова рассказала, что Банк ЗЕНИТ продолжает развитие карточных продуктов и предлагает клиентам новые опции.
«Мы до 31 декабря продлили срок действия акции по картам UnionPay Platinum на тарифе „Премиальный“. Комиссия за оформление вернется на счет при ежемесячном обороте от 30 тысяч рублей в течение трех календарных месяцев с момента выпуска», — уточнила Наталья Тутова.
LjN8KWEkh