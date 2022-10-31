Более тысячи учреждений образования Ростовской области получили безопасный интернет

Единая сеть передачи данных – это неотъемлемая часть инфраструктуры электронного правительства, которая обеспечивает единое защищенное цифровое пространство с точками доступа, оборудованными криптографической защитой. В городских образовательных учреждениях скорость подключения к интернету составляет 100 Мбит/с, в сельских – 50 Мбит/с.
Новый ресурс открывает для преподавателей широкие возможности. Например, проведение дистанционных занятий онлайн, использование новейших эффективных интернет-ресурсов, повышающих КПД обучения, включение в уроки мультимедийных материалов, ведение электронных дневников и многое другое. Помимо доступа к огромному объему образовательных ресурсов учащиеся смогут «подключиться» к различным олимпиадам и конкурсам, проводимым в сети.
– Единая сеть передачи данных, которая благодаря «Ростелекому» появилась в образовательных учреждениях региона, это не только надежная защита, в том числе от DDoS-атак, но и фильтрация от вредоносного контента, что обеспечит безопасную работу и учебу в донских образовательных организациях, — прокомментировал министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
Подключение ростовских школ к ЕСПД – это часть реализации федерального проекта, инициированного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» в 2019 году. «Ростелеком» назначен единым исполнителем этой программы во всех регионах России.
– Цифровизация образовательного процесса – один из важнейших приоритетов нашей компании, – поясняет вице-президент – директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов. – Мы подключаем школы к интернету, развиваем сервисы для онлайн-обучения, помогаем детям осваивать навыки работы в сети и даже запустили собственный проект для студентов-гуманитариев «Цифровое образование». Помощь и поддержка региональных властей при подключении к ЕСПД позволила нам максимально широко охватить современной связью учебные заведения в регионе. Уверен, что с появлением в школах интернета обучение как для ребят, так и для учителей станет интереснее, эффективнее и проще.
После окончания всех процедур по подключению специалисты национального цифрового провайдера приступят к мониторингу качества работы сети, чтобы обеспечить надежную защиту своих клиентов от DDoS-атак и межсетевое экранирование.
Подробная информация о цифровых сервисах и предложениях «Ростелекома» для бизнеса - на официальном сайте компании.
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