Более тысячи учреждений образования Ростовской области получили безопасный интернет

– Цифровизация образовательного процесса – один из важнейших приоритетов нашей компании, – поясняет вице-президент – директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов. – Мы подключаем школы к интернету, развиваем сервисы для онлайн-обучения, помогаем детям осваивать навыки работы в сети и даже запустили собственный проект для студентов-гуманитариев «Цифровое образование». Помощь и поддержка региональных властей при подключении к ЕСПД позволила нам максимально широко охватить современной связью учебные заведения в регионе. Уверен, что с появлением в школах интернета обучение как для ребят, так и для учителей станет интереснее, эффективнее и проще.