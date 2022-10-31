Суд установил, что Кубрак попросил сотрудников вернуть часть полученных премий. Он заявил, что собирается отдать деньги родственникам находящихся в СИЗО Георгия и Станислава Светлицких. Первый ранее был председателем совета директоров компании.
Но полученные средства Кубрак потратил на себя и никому помогать не стал. Размер ущерба превысил 2,5 миллиона рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело, фигурант признал вину. Пролетарский районный суд приговорил его 3,5 года заключения, но это решение обжаловали.
Однако в апелляции Ростовский областной суд оставил все без изменений.
Напомним, что Кубрак провел около одного месяца на посту гендиректора. Его уволили в ноябре 2021 года, из-за чего он заперся в кабинете и провел там несколько недель.