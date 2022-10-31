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Дефицит врачей превысил 20% в Ростовской области по итогам 2021 года

31 октября 12:00
Фото: donland.ru
Осмотр у врача
В Ростовской области по итогам 2021 года кадровое обеспечение системы здравоохранения испытывало нехватку 20,7% персонала, об этом сообщили глава Минздрава региона Юрий Кобзев на одном из заседаний в ходе «Правительственного часа».

Юрий Кобзев рассказал, что сфера здравоохранения Ростовской области продолжает испытывать дефицит специалистов, и хотя среднероссийский показатель обеспеченности врачами составляет 37,6 врача на 10 тысяч граждан, на Дону этот показатель по итогам прошлого года составил всего 32,4 специалиста на 10 тысяч населения. 

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Несмотря на то, что в прошлом году к работе с пациентами приступили выпускники вузов, при открытых 21,4 тысячи вакансий занятыми оказались только 79,3% — 16987 должностей. 

Напомним, еще весной в Минздраве сообщали об острой нехватки терапевтов, педиатров и врачей скорой помощи.

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