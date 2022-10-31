Юрий Кобзев рассказал, что сфера здравоохранения Ростовской области продолжает испытывать дефицит специалистов, и хотя среднероссийский показатель обеспеченности врачами составляет 37,6 врача на 10 тысяч граждан, на Дону этот показатель по итогам прошлого года составил всего 32,4 специалиста на 10 тысяч населения.