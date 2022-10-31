Юрий Кобзев рассказал, что сфера здравоохранения Ростовской области продолжает испытывать дефицит специалистов, и хотя среднероссийский показатель обеспеченности врачами составляет 37,6 врача на 10 тысяч граждан, на Дону этот показатель по итогам прошлого года составил всего 32,4 специалиста на 10 тысяч населения.
Несмотря на то, что в прошлом году к работе с пациентами приступили выпускники вузов, при открытых 21,4 тысячи вакансий занятыми оказались только 79,3% — 16987 должностей.
Напомним, еще весной в Минздраве сообщали об острой нехватки терапевтов, педиатров и врачей скорой помощи.