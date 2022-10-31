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Депутат из Ростовской области Бородай заявил, что Запад объявил РФ войну на выживание

31 октября 07:29
Фото: Mil.ru
Запад объявил России войну на выживание и обвинит страну во всех происходящих событиях, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

На сайте парламентария написано, что Украина не является самостоятельным субъектом, так как стала орудием в руках коллективного Запада. По его словам, геополитическому противнику выгодна максимальная эскалация конфликта.

«Ядерный шантаж для них является нормальной историей. Мы будем обвинены западным сообществом при любом развитии событий», — отметил Бородай.

Депутат Бородай оценил вероятности использования «грязной бомбы» в Ростовской области
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Он добавил, что Западом объявлена России война на выживание.

Ранее Бородай оценил вероятности использования «грязной бомбы» в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Мобилизация#Общество
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