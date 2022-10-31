На сайте парламентария написано, что Украина не является самостоятельным субъектом, так как стала орудием в руках коллективного Запада. По его словам, геополитическому противнику выгодна максимальная эскалация конфликта.
«Ядерный шантаж для них является нормальной историей. Мы будем обвинены западным сообществом при любом развитии событий», — отметил Бородай.
Он добавил, что Западом объявлена России война на выживание.
Ранее Бородай оценил вероятности использования «грязной бомбы» в Ростовской области.