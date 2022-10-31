Детсады Ростовской области оштрафовали на 4,4 млн рублей из-за санитарных нарушений

Пресс-служба надзорного органа сообщила, что за прошедшие десять месяцев инспекторы проверили 378 юрлиц, уделив особое внимание организации питания и профилактическим мероприятиям.
Специалисты проверили более тысячи проб готовых блюд на микробиологические показатели, а также соответствие нормам калорийности, а также исследовали более 4,4 тысячи смывов объектов внешней среды для обнаружения чужеродной микрофлоры.
В итоге в детских садах выявили нарушения в области формирования и соблюдения меню, ведению контрольной документации, условий хранения продуктов, а также уборки помещений. Всего инспекторы составили 749 протоколов, а общая сумма штрафов превысила отметку в 4,4 миллиона рублей. Кроме того сообщается, что в отношении двух организаций по решению суда произвели приостановку деятельности, а 88 сотрудников детских садов отстранили от работы.
Ранее в одном из детских садов Ростовской области детей кормили гнилыми бананами, а готовили еду на грязной кухне.