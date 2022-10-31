Достижения Ульяновской области включили в нацпроект ИРИ

Одним из значимых для региона событий стало появление в Ульяновске дворца художественной гимнастики «Татьяна-Арена». Этот спортивный объект был назван в честь Татьяны Грибковой, председателя региональной Федерации художественной гимнастики. Средства на его строительство были выделены в рамках программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Частично финансирование осуществлялось и за счет регионального бюджета. На сегодняшний день «Татьяна-Арена» является одним из лучших спортивных комплексов в Поволжском федеральном округе.