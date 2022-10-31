Достижения Ульяновской области включили в нацпроект ИРИ

Сегодня эксперты ИРИ делятся результатами опроса молодежи Ульяновской области и Ульяновска. Этот город не просто столица области. Это авиационный и культурный центр Поволжья. История прошлых лет здесь тесно переплетена с современностью, пишут NewsNN.ru.
Одним из значимых для региона событий стало появление в Ульяновске дворца художественной гимнастики «Татьяна-Арена». Этот спортивный объект был назван в честь Татьяны Грибковой, председателя региональной Федерации художественной гимнастики. Средства на его строительство были выделены в рамках программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Частично финансирование осуществлялось и за счет регионального бюджета. На сегодняшний день «Татьяна-Арена» является одним из лучших спортивных комплексов в Поволжском федеральном округе.
Еще одним важным достижением ульяновцы считают запуск Президентского моста через Волгу в 2009 году. Объект начали строить еще во времена Советского Союза. В 2021 году была достроена левобережная развязка. Строительные работы осуществлялись в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Протяженность новой автодороги составляет 2,6 километра. Здесь есть путепроводы, а также дорожки для пешеходов и велосипедистов.
В рамках федпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в Ульяновске началось благоустройство парка «Прибрежный», который расположен в одной из живописных зон Заволжского района. На этой территории была создана современная инфраструктура, позволяющая комфортно отдыхать, заниматься спортом и проводить мероприятия.
В Ульяновске работает один из современнейших перинатальных центров ПФО «Мама». Медучреждение рассчитано на 3500 пациенток в год. Сюда поступают женщины не только из Ульяновской области, но и из соседних регионов. В строительство и оснащение центра было вложено более 2,5 миллиарда рублей.
В Димитровграде Ульяновской области работает Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии — самое крупное медицинское учреждение в мире такого направления. В комплексе 22 корпуса, 12 из которых — лечебные. Площадь данного медицинского объекта составляет 105 000 квадратных метров. Стационарное отделение готово принимать до 1200 пациентов в год.