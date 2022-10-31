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Движение по Северному обходу Ростова-на-Дону открыли 31 октября

31 октября 14:23
Фото: donland.ru
Северный обход Ростова
В понедельник, 31 октября, запустили движение на участке Северного обхода Ростова, сообщил губернатор Василий Голубев.

Этот участок дороги является частью Ростовского транспортного кольца. Губернатор Василий Голубев рассказал, что также запустили движение на западном выезде из Ростова и южном подъезде к донской столице.

По этим дорогам транзитный транспорт будет объезжать город. В следующем году завершатся работы на обходе Аксая - это тоже часть кольца.

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Началось также строительство западной хорды. Полностью кольцо планируется соединить за три года, начиная с 2023 года.

Добавим, что длина кольцевой дороги составит 110 километров. Протяженность обхода донской столицы достигает 35 километров.

Ранее появилась информация, что власти области рассчитывают на дешевые госкредиты для Западной хорды.
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