Этот участок дороги является частью Ростовского транспортного кольца. Губернатор Василий Голубев рассказал, что также запустили движение на западном выезде из Ростова и южном подъезде к донской столице.
По этим дорогам транзитный транспорт будет объезжать город. В следующем году завершатся работы на обходе Аксая - это тоже часть кольца.
Началось также строительство западной хорды. Полностью кольцо планируется соединить за три года, начиная с 2023 года.
Добавим, что длина кольцевой дороги составит 110 километров. Протяженность обхода донской столицы достигает 35 километров.