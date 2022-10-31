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Экс-директора Ростовводоканала лишат праздничной шаурмы, он проведет 3 года в колонии

31 октября 11:04
Фото: Ростовводоканал/vk.com
Дмитрий Кубрак

Приговор в отношении бывшего гендиректора Ростовводоканала Кубрака вступил в силу

В Ростове-на-Дону суд оставил в силе приговор бывшему гендиректору Ростовводоканала Дмитрию Кубраку за крупные хищения, сообщает УФСБ по региону.

По информации суда, Дмитрий Кубрак потребовал от подчиненных отдать часть премий. Деньги он пообещал передать родственникам арестованного бывшего председателя совета директоров Ростовводоканала Георгия Светлицкого и экс-президента  АО «Евразийский», осужденного на 12 лет.

Получив 2,5 миллиона рублей Дмитрий Кубрак потратил их на собственные нужды. Родственники Светлицких ничего не получили.

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Изначально Пролетарский райсуд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения, но это решение обжаловали. После рассмотрения Ростовский областной суд оставил его в силе.

Дмитрия Кубрака назначили на должность гендиректора Ростовводоканала осенью 2021 года. Организацию он возглавлял около одного месяца, после чего Совет директоров принял решение уволить его с занимаемой должности, что ему совсем пришлось не по душе. Кубрак в буквальном смысле отказался освобождать кабинет гендиректора и забаррикадировался в нем.  В заточении экс-глава компании провел несколько недель. Там же он и отпраздновал свой день рождения в начале декабря. Через окно имениннику передали праздничную шаурму и шашлык.

Вероятно, в ближайшие несколько лет такой праздничный стол экс-гендиректору Ростовводоканала будет только сниться.

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