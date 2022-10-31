Дмитрия Кубрака назначили на должность гендиректора Ростовводоканала осенью 2021 года. Организацию он возглавлял около одного месяца, после чего Совет директоров принял решение уволить его с занимаемой должности, что ему совсем пришлось не по душе. Кубрак в буквальном смысле отказался освобождать кабинет гендиректора и забаррикадировался в нем. В заточении экс-глава компании провел несколько недель. Там же он и отпраздновал свой день рождения в начале декабря. Через окно имениннику передали праздничную шаурму и шашлык.