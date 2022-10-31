По информации суда, Дмитрий Кубрак потребовал от подчиненных отдать часть премий. Деньги он пообещал передать родственникам арестованного бывшего председателя совета директоров Ростовводоканала Георгия Светлицкого и экс-президента АО «Евразийский», осужденного на 12 лет.
Получив 2,5 миллиона рублей Дмитрий Кубрак потратил их на собственные нужды. Родственники Светлицких ничего не получили.
Изначально Пролетарский райсуд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения, но это решение обжаловали. После рассмотрения Ростовский областной суд оставил его в силе.
Дмитрия Кубрака назначили на должность гендиректора Ростовводоканала осенью 2021 года. Организацию он возглавлял около одного месяца, после чего Совет директоров принял решение уволить его с занимаемой должности, что ему совсем пришлось не по душе. Кубрак в буквальном смысле отказался освобождать кабинет гендиректора и забаррикадировался в нем. В заточении экс-глава компании провел несколько недель. Там же он и отпраздновал свой день рождения в начале декабря. Через окно имениннику передали праздничную шаурму и шашлык.
Вероятно, в ближайшие несколько лет такой праздничный стол экс-гендиректору Ростовводоканала будет только сниться.