Эксперт заявил, что в Ростове продают ненастоящий лаваш

«Преимущества лаваша были в том, что когда он, как и любой хлеб, засыхает, его надо смочить водой. И он снова становится пригодным к употреблению, - рассказывает собеседник. - В свое время с помощью лаваша, спасали от геноцида детей. Их заворачивали в лаваш и знали, что дети выдержат долгие расстояния, не умерев с голода. Потому что в любой горной реке можно смочить и съесть этот кусок хлеба».