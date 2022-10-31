rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт заявил, что в Ростове продают ненастоящий лаваш

31 октября 16:23
Фото: Джи-Эль/CC BY SA 4.0/wiki
Лаваш — это национальное армянское блюдо, которое долго не портится. А приобретенный в магазинах Ростова лаваш, популярный у горожан, быстро покрывается плесенью, сообщил RostovGazeta краевед Георгий Багдыков.

Собеседник рассказывает, что с производством лаваша в Ростове очевидно есть проблемы.

«Лаваш это такое блюдо, которое должно долго храниться. А сейчас покупаешь лаваш и удивляешься тому, что он быстро покрывается плесенью. Этого быть не должно», - отмечает Георгий Багдыков.

Спикер добавляет, что лаваш является национальным достоянием, ведь в свое время именно лаваш помог людям спастись от голода. 

«Преимущества лаваша были в том, что когда он, как и любой хлеб, засыхает, его надо смочить водой. И он снова становится пригодным к употреблению, - рассказывает собеседник. - В свое время с помощью лаваша, спасали от геноцида детей. Их заворачивали в лаваш и знали, что дети выдержат долгие расстояния, не умерев с голода. Потому что в любой горной реке можно смочить и съесть этот кусок хлеба».

В Ростовской области рост тарифов ЖКХ может спровоцировать подорожание хлеба в ноябре
Узнать подробнее
Фото: Шон Данфи/CC BY SA 4.0/wiki

Краевед подчеркивает, что приобретенный в большинстве ростовских магазинов лаваш не соответствует своим принятым органолептическим качествам.

«С моей точки зрения это откровенный суррогат. Не знаю, что сейчас у нас добавляют в рецепт, почему его так испортили. Это просто ужас», - резюмирует Георгий Багдыков.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчанам не рекомендуется употреблять в пищу муку из червяков и гусениц

Читайте также:
Ростовский эксперт объяснил, кто навязывает России производство муки из насекомых400 кило «мяса в пробирке» за 21 день: инновационная разработка молодого ученогоВ Sasapost написали, что станет с планетой, если люди откажутся от мяса
#Дарья Демидова#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Хлеб#Лаваш#Плесень#Натуральная еда
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12