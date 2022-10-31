Эксперт заявил, что в Ростове продают ненастоящий лаваш

Собеседник рассказывает, что с производством лаваша в Ростове очевидно есть проблемы.
«Лаваш это такое блюдо, которое должно долго храниться. А сейчас покупаешь лаваш и удивляешься тому, что он быстро покрывается плесенью. Этого быть не должно», - отмечает Георгий Багдыков.
Спикер добавляет, что лаваш является национальным достоянием, ведь в свое время именно лаваш помог людям спастись от голода.
«Преимущества лаваша были в том, что когда он, как и любой хлеб, засыхает, его надо смочить водой. И он снова становится пригодным к употреблению, - рассказывает собеседник. - В свое время с помощью лаваша, спасали от геноцида детей. Их заворачивали в лаваш и знали, что дети выдержат долгие расстояния, не умерев с голода. Потому что в любой горной реке можно смочить и съесть этот кусок хлеба».
Краевед подчеркивает, что приобретенный в большинстве ростовских магазинов лаваш не соответствует своим принятым органолептическим качествам.
«С моей точки зрения это откровенный суррогат. Не знаю, что сейчас у нас добавляют в рецепт, почему его так испортили. Это просто ужас», - резюмирует Георгий Багдыков.
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