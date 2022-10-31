ЕС будет помогать Украине, пока не столкнется с собственными проблемами

По мнению эксперта, недовольство украинскими беженцами среди населения европейских государств будет все больше нарастать, поскольку вновь прибывшие не желают работать, рассчитывая жить на соцпособия, а также в большинстве своем не знают языка стран, в которых поселились. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Телеканал «360».
В качестве примера аналитик рассказал про Германию, основные предприятия которой перебираются в США, что автоматически лишает большую часть немцев возможности трудоустроиться. И тогда властям ФРГ придется озаботиться организацией поддержки безработных граждан и дотацией определенных товаров, вместо того, чтобы помогать Украине, пояснил Подлесный.