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ЕС будет помогать Украине, пока не столкнется с собственными проблемами

31 октября 08:01
Фото: pxhere.com
Европа готова оказывать помощь Украине лишь до тех пор, пока у нее не появятся серьезные экономические проблемы. Такое предположение сделал российский политолог Геннадий Подлесный.

По мнению эксперта, недовольство украинскими беженцами среди населения европейских государств будет все больше нарастать, поскольку вновь прибывшие не желают работать, рассчитывая жить на соцпособия, а также в большинстве своем не знают языка стран, в которых поселились. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Телеканал «360».

В качестве примера аналитик рассказал про Германию, основные предприятия которой перебираются в США, что автоматически лишает большую часть немцев возможности трудоустроиться. И тогда властям ФРГ придется озаботиться организацией поддержки безработных граждан и дотацией определенных товаров, вместо того, чтобы помогать Украине, пояснил Подлесный.

 

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