ЕС будет помогать Украине, пока не столкнется с собственными проблемами

По мнению эксперта, недовольство украинскими беженцами среди населения европейских государств будет все больше нарастать, поскольку вновь прибывшие не желают работать, рассчитывая жить на соцпособия, а также в большинстве своем не знают языка стран, в которых поселились. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Телеканал «360».