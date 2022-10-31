Газпромбанк Автолизинг признан лизинговой компанией года

В этом году члены жюри премии выбрали лучшие компании и персоны в 18 номинациях. Газпромбанк Автолизинг был признан лизинговой компанией года за высокие темпы роста. Компания быстро адаптировалась к новым реалиям, перестроила бизнес-процессы под изменившийся спрос и заметно расширила пул поставщиков. Как итог, за первые 9 месяцев 2022 года Газпромбанк Автолизинг передал своим клиентам свыше 18 тысяч единиц техники на сумму более 110 млрд рублей (с НДС), что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лизинговая компания продолжила региональную экспансию, открыв 25 новых офисов и расширив географию присутствия до 70 городов. Газпромбанк Автолизинг также получил высокую оценку рейтингового агентства «Эксперт РА»: по итогам I полугодия 2022 компания поднялась с 8-й на 4-ю строчку рэнкинга в сегменте автолизинга (включая спецтехнику).