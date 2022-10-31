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Гонщик «Макларен» Риккардо подтвердил свое отсутствие в «Формуле-1» в 2023 году

31 октября 18:05
Фото: pxhere.com
Австралиец не смог найти место основного пилота и не захотел становиться резервным.

Австралийский гонщик команды «Макларен» Даниэль Риккардо подтвердил, что берет годовой отпуск, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ. 

 

Риккардо, с которым «Макларен» досрочно расторг контракт, сменит в следующем году австралиец Оскар Пиастри.

 

«Последние два года были сложными, особенно когда много вкладываешь, но нет результата. Это огорчает. Немного времени вне гонок пойдет мне на пользу, а потом я буду готовиться к сезону 2024 года», — отметил Риккардо.

 

За два этапа до финиша сезона Риккардо занимает 12-е место в личном зачете пилотов, набрав 35 очков.

#Марина Колодкина#Спорт
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