Гонщик «Макларен» Риккардо подтвердил свое отсутствие в «Формуле-1» в 2023 году

Австралийский гонщик команды «Макларен» Даниэль Риккардо подтвердил, что берет годовой отпуск, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.
Риккардо, с которым «Макларен» досрочно расторг контракт, сменит в следующем году австралиец Оскар Пиастри.
«Последние два года были сложными, особенно когда много вкладываешь, но нет результата. Это огорчает. Немного времени вне гонок пойдет мне на пользу, а потом я буду готовиться к сезону 2024 года», — отметил Риккардо.
За два этапа до финиша сезона Риккардо занимает 12-е место в личном зачете пилотов, набрав 35 очков.