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Госэкспертиза одобрила второй этап строительства коллектора № 62 в Ростове

31 октября 17:36
Фото: Pxhere.com
Главное управление Госэкспертизы одобрило проект второго этапа строительства канализационного коллектора № 62 в Ростове-на-Дону на улице Сарьяна, данные об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно данным реестра, в понедельник, 31 октября, ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выпустило положительное заключение относительно проектной документации второго этапа строительства канализационного коллектора № 62.   

Этот линейный объект будет располагаться в зоне перспективного строительства на востоке города, и в середине сентября издание сообщало, что к югу от моста на Сарьяна уже расчистили площадку под объект, вырубив деревья.  

В документах указано, что застройщиком выступает МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону», а техническим заказчиком — ООО «СоюзДонСтрой». График строительства объекта пока остается неизвестным. 

Напомним, ранее сообщалось, что строительство второго этапа начнут уже 30 сентября, а за работу подрядчику заплатят более 1,5 миллиарда рублей. 

Подрядчика для строительства второго этапа коллектора № 62 ищут в Ростове за 1,5 млрд
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