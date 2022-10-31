Согласно данным реестра, в понедельник, 31 октября, ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выпустило положительное заключение относительно проектной документации второго этапа строительства канализационного коллектора № 62.
Этот линейный объект будет располагаться в зоне перспективного строительства на востоке города, и в середине сентября издание сообщало, что к югу от моста на Сарьяна уже расчистили площадку под объект, вырубив деревья.
В документах указано, что застройщиком выступает МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону», а техническим заказчиком — ООО «СоюзДонСтрой». График строительства объекта пока остается неизвестным.
Напомним, ранее сообщалось, что строительство второго этапа начнут уже 30 сентября, а за работу подрядчику заплатят более 1,5 миллиарда рублей.