В компании рассказали, что в течение всех новогодних каникул между Ростовом и «Розой Хутор» будет курсировать специальный туристический поезд «Лыжная стрела» № 018С/018Э.
Поезд будет отправляться из Ростова-на-Дону каждый вечер с 29 декабря по 7 января, за исключением вечера перед Новым Годом. Отправляться поезд будет со станции Ростов Главный в 21.45 мск, чтобы прибыть на курорт 11.59 мск. В расписании указано, что «Лыжная стрела» остановится в Краснодаре, Горячем Ключе, Лазаревской, Сочи и еще четырех населенных пунктах.
Подробное расписание можно изучить на портале компании.
Напомним, совсем недавно РЖД также запустили около двухсот поездов на курорты Кубани, чтобы россияне могли комфортно добраться до места отдыха в ноябрьские праздники.
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