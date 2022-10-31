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Из Ростова на курорт Роза Хутор запустят поезд «Лыжная стрела» с 29 декабря

31 октября 16:00
Фото: Pxhere.com
Фото для иллюстрации
На новогодние каникулы из Ростова на курорт «Роза Хутор» запустят туристический поезд «Лыжная стрела», бронирование билетов стало доступно на портале РЖД.

В компании рассказали, что в течение всех новогодних каникул между Ростовом и «Розой Хутор» будет курсировать специальный туристический поезд «Лыжная стрела» № 018С/018Э.

Поезд будет отправляться из Ростова-на-Дону каждый вечер с 29 декабря по 7 января, за исключением вечера перед Новым Годом. Отправляться поезд будет со станции Ростов Главный в 21.45 мск, чтобы прибыть на курорт 11.59 мск. В расписании указано, что «Лыжная стрела» остановится в Краснодаре, Горячем Ключе, Лазаревской, Сочи и еще четырех населенных пунктах.

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Подробное расписание можно изучить на портале компании. 

Напомним, совсем недавно РЖД также запустили около двухсот поездов на курорты Кубани, чтобы россияне могли комфортно добраться до места отдыха в ноябрьские праздники.

Ранее эксперт рассказал, как россияне могут поехать в Чехию.

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