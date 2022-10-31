Поезд будет отправляться из Ростова-на-Дону каждый вечер с 29 декабря по 7 января, за исключением вечера перед Новым Годом. Отправляться поезд будет со станции Ростов Главный в 21.45 мск, чтобы прибыть на курорт 11.59 мск. В расписании указано, что «Лыжная стрела» остановится в Краснодаре, Горячем Ключе, Лазаревской, Сочи и еще четырех населенных пунктах.