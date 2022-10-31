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Избивал пока не отключилась: в Таганроге вынесли приговор об убийстве пенсионерки

31 октября 14:08
Фото: 1MI

Молодого парня осудили в Таганроге за жестокое убийство пенсионерки

В Таганроге огласили приговор 25-летнему местному жителю, убившему пенсионерку, сообщили в УСКР по региону.

В марте 2022 года обвиняемый пробрался в квартиру к незнакомой 68-летней женщине и напал на нее. Он избивал ее до потери сознания. 

После этого фигурант нашел деньги и скрылся. Через некоторое время потерпевшую доставили в больницу, но спасти ей жизнь не удалось. 

Оказалось, что ранее нападавший совершил две кражи из магазинов. По данным фактам возбудили уголовное дело.

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Суд приговорил обвиняемого к 15 годам заключения. Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее убийцей 12-летней девочки в Ростовской области оказался ее родственник.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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