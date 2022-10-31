Избивал пока не отключилась: в Таганроге вынесли приговор об убийстве пенсионерки

В марте 2022 года обвиняемый пробрался в квартиру к незнакомой 68-летней женщине и напал на нее. Он избивал ее до потери сознания.
После этого фигурант нашел деньги и скрылся. Через некоторое время потерпевшую доставили в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.
Оказалось, что ранее нападавший совершил две кражи из магазинов. По данным фактам возбудили уголовное дело.
Суд приговорил обвиняемого к 15 годам заключения. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее убийцей 12-летней девочки в Ростовской области оказался ее родственник.