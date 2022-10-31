Известный производитель шин покидает рынок РФ

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», работу завода в Ульяновске остановили еще в марте, также были прекращены поставки сырья в страну. Это объяснялось финансовым кризисом и сложностями логистики. Однако все это время сотрудники предприятия (около тысячи человек) получали зарплаты и пользовались льготами.
Теперь, когда в компании пришли к выводу, что проблемы логистики в ближайшее время решены не будут, руководство задумалось о возможности передачи бизнеса. Впрочем, Россия не останется без продуктов Bridgestone: шины собираются ввозить в рамках программы параллельного импорта.