Ранее ростовчанка была поймана на контрабанде бронежилетов и касок в США, Канаду и ЕС. Она поставляла их в коробках, на которых значился другой товар. Однако факт незаконной торговли все равно удалось раскрыть. Женщина рассказала, что продавала военную продукцию, чтобы обеспечить мужа и ребенка.