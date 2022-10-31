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Канал контрабанды оружия в США, Канаду и Францию пресекли таможенники в Ростове

31 октября 07:48
Пресс-служба Южной оперативной таможни
В Ростовской области пресечен канал контрабанды российского вооружения в в США, Канаду и Францию, рассказали в Южном таможенном управлении.

Южная оперативная и Центральная почтовая таможни перекрыли канал контрабанды отечественного оружия в страны Запада. Таможенники перехватили 12 посылок, которые россиянин пытался отправить в США, Канаду и Францию. В них обнаружили комплектующие военного назначения: шлем-маски, противогазы и элементы к ним.

При обыске дома у отправителя посылок нашли еще порядка 500 единиц военной продукции, в том числе, маскировочные комплекты, плащ-палатки, рюкзаки парашютиста-десантника, армейские фильтры для воды, пластины для бронежилетов, военные костюмы.

Пресс-служба Южной оперативной таможниПресс-служба Южной оперативной таможни
Пресс-служба Южной оперативной таможни

В отношении мужчины возбуждено 12 уголовных дел. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Ранее ростовчанка была поймана на контрабанде бронежилетов и касок в США, Канаду и ЕС. Она поставляла их в коробках, на которых значился другой товар. Однако факт незаконной торговли все равно удалось раскрыть. Женщина рассказала, что продавала военную продукцию, чтобы обеспечить мужа и ребенка.

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