Южная оперативная и Центральная почтовая таможни перекрыли канал контрабанды отечественного оружия в страны Запада. Таможенники перехватили 12 посылок, которые россиянин пытался отправить в США, Канаду и Францию. В них обнаружили комплектующие военного назначения: шлем-маски, противогазы и элементы к ним.
При обыске дома у отправителя посылок нашли еще порядка 500 единиц военной продукции, в том числе, маскировочные комплекты, плащ-палатки, рюкзаки парашютиста-десантника, армейские фильтры для воды, пластины для бронежилетов, военные костюмы.
В отношении мужчины возбуждено 12 уголовных дел. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее ростовчанка была поймана на контрабанде бронежилетов и касок в США, Канаду и ЕС. Она поставляла их в коробках, на которых значился другой товар. Однако факт незаконной торговли все равно удалось раскрыть. Женщина рассказала, что продавала военную продукцию, чтобы обеспечить мужа и ребенка.