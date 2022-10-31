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Комплектовщицу авиационной техники осудили в Таганроге за кражу на 1,2 млн рублей

31 октября 07:12
Фото: mil.ru
ИЛ-76
В Таганроге огласили приговор комплектовщику авиационной техники «ТАНТК им Г. М. Бериева» Татьяне Роженцевой за присвоение имущества компании, сообщили в УФСБ по региону.

Сотрудницу уличили в присвоении вверенных ей товарно-материальных ценностей. Но что именно она забрала, не раскрывается.

Известно, что размер ущерба составил 1,2 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Таганрогский городской суд приговорил Роженцеву к 1,5 года заключения в колонии общего режима. В апелляции приговор изменили на один год лишения свободы.

Ранее экс-главу авиазавода Грудинина осудили в Таганроге за махинации на 1,4 млн рублей.

До этого осужденный за кражу деталей из самолета в Таганроге Хачунц обжаловал приговор.

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