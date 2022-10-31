Сотрудницу уличили в присвоении вверенных ей товарно-материальных ценностей. Но что именно она забрала, не раскрывается.
Известно, что размер ущерба составил 1,2 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.
Таганрогский городской суд приговорил Роженцеву к 1,5 года заключения в колонии общего режима. В апелляции приговор изменили на один год лишения свободы.
Ранее экс-главу авиазавода Грудинина осудили в Таганроге за махинации на 1,4 млн рублей.
До этого осужденный за кражу деталей из самолета в Таганроге Хачунц обжаловал приговор.