МТС Банк: новым держателям дебетовых карт вернем до 1000 рублей

Чтобы стать участником специальной акции, ростовчанам необходимо зайти на сайт МТС Банка и, кликнув по рекламному баннеру акции, оформить заявку на открытие дебетовой карты, а после ее получения и активации в течении 30 дней совершить одну или несколько транзакций по оплате товаров или услуг на общую сумму не менее 1000 рублей. Условия акции «Вернем 1000 рублей назад» действительны как для покупок офлайн, так и для оплаты товаров и услуг, совершенных онлайн. Потраченные денежные средства банк вернет на счет карты клиента в течение следующих 30 дней.