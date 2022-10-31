МТС Банк: новым держателям дебетовых карт вернем до 1000 рублей

Акция действует с 14 октября 2022 года в отношении дебетовых карт МТС Деньги Weekend и MTS CASHBACK и продлится до 31 декабря 2022 года.
Чтобы стать участником специальной акции, ростовчанам необходимо зайти на сайт МТС Банка и, кликнув по рекламному баннеру акции, оформить заявку на открытие дебетовой карты, а после ее получения и активации в течении 30 дней совершить одну или несколько транзакций по оплате товаров или услуг на общую сумму не менее 1000 рублей. Условия акции «Вернем 1000 рублей назад» действительны как для покупок офлайн, так и для оплаты товаров и услуг, совершенных онлайн. Потраченные денежные средства банк вернет на счет карты клиента в течение следующих 30 дней.
Помимо этого, по карте MTS CASHBACK начисляется повышенный кешбэк 5% за покупки в магазинах одежды, в кафе и ресторанах и на доставку еды. А с подпиской МТС Premium 5% кешбэка начисляется за покупки на АЗС «Лукойл» и в супермаркетах. Так же до 25% кешбэка можно получить у партнеров сервиса МТС Cashback.
Регистрация в программе лояльности происходит автоматически при оформлении карты. Как показывает опыт, полученным кешбэком очень удобно пользоваться при оплате различных услуг и сервисов экосистемы МТС, таких как мобильная связь, интернет, онлайн-кинотеатр.
По карте МТС Деньги Weekend банк выплачивает 5% кешбэка рублями при оплате в категориях «Кафе и рестораны», «Онлайн-фильмы и кинотеатры», «Такси и каршеринг» и «Билеты на мероприятия», 1% кешбэка — в остальных категориях. Кешбэк зачисляется на счет клиента каждую пятницу. При желании можно зарегистрировать карту МТС Деньги Weekend платежной системы «Мир» в программе лояльности «Привет Мир», по которой банк выплачивает до 30% кешбэка рублями или предоставляет скидки у партнеров проекта.
Подробно с условиями акции «Вернем 1000 рублей назад» можно ознакомиться на сайте МТС Банка.
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