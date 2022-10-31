Согласно данным карт, затор образовался из-за аварии на Новочеркасском шоссе, неподалеку от кольцевой развязки, ведущей в Ростов-на-Дону, Аксай и ТЦ «Мега». Очевидцы сообщают, что авария произошла около 19.20 мск в левом ряду, но более подробных данных не предоставили.
Из-за образовавшегося затора от ТЦ «Мега» по Новочеркасскому шоссе, Западной улице и Открытой улице пробка протянулась на левый берег Дона через Аксайский мост. Участок дороги протяженностью восемь километров окрасился в бордовый цвет, а сервис присудил пробке восемь баллов по загруженности движения.
Детали аварии будут уточняться в донском управлении Госавтоинспекции.
Ранее в Ростове на Сельмаше из-за аварии остановилось движение по двум улицам.