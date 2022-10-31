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На въезде в Ростов из Аксая из-за аварии возникла восьмикилометровая пробка

31 октября 17:04
Фото: Pxhere.com
Вечером понедельника, 31 октября, между Ростовом и Аксаем из-за аварии и ремонтных работ образовалась многокилометровая пробка, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Согласно данным карт, затор образовался из-за аварии на Новочеркасском шоссе, неподалеку от кольцевой развязки, ведущей в Ростов-на-Дону, Аксай и ТЦ «Мега». Очевидцы сообщают, что авария произошла около 19.20 мск в левом ряду, но более подробных данных не предоставили. 

Из-за образовавшегося затора от ТЦ «Мега» по Новочеркасскому шоссе, Западной улице и Открытой улице пробка протянулась на левый берег Дона через Аксайский мост. Участок дороги протяженностью восемь километров окрасился в бордовый цвет, а сервис присудил пробке восемь баллов по загруженности движения. 

Фото: Яндекс.Карты

Детали аварии будут уточняться в донском управлении Госавтоинспекции. 

Ранее в Ростове на Сельмаше из-за аварии остановилось движение по двум улицам.

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