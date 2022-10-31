Около 80% жителей в Ростовской области заявили, что им надоела работа

Около 22% респондентов заявили, что у них постоянно появляются такие мысли. Еще 13% участников опроса довольно часто об этом думают.
Еще 20% рассказали, что редко приходят к такому умозаключению. А примерно 26% граждан иногда приходят такие мысли.
Только 20% респондентов никогда не задумывались о том, что устали от работы.
Согласно информации HH.ru, чаще всего устают от своей деятельности юристы. В этот список вошли сотрудники в сферах бухгалтерии и управленческого учета.
Очень много людей, говорящих, что им надоела работа, трудоустроены менее года. Мужчины думают об этом реже, чем женщины — 18% против 24%.
Ранее каждый второй ростовчанин выступил в поддержку четырехдневной рабочей недели.