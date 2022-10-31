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Около 80% жителей в Ростовской области заявили, что им надоела работа

31 октября 07:55
Фото: Lindberg16/CC BY SA 3.0 / wiki
Около 80% жителей Ростовской области иногда посещают мысли, что им надоела работа, следует из проведенного опроса.

Около 22% респондентов заявили, что у них постоянно появляются такие мысли. Еще 13% участников опроса довольно часто об этом думают.

Еще 20% рассказали, что редко приходят к такому умозаключению. А примерно 26% граждан иногда приходят такие мысли.

Только 20% респондентов никогда не задумывались о том, что устали от работы.

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Согласно информации HH.ru, чаще всего устают от своей деятельности юристы. В этот список вошли сотрудники в сферах бухгалтерии и управленческого учета.

Очень много людей, говорящих, что им надоела работа, трудоустроены менее года. Мужчины думают об этом реже, чем женщины — 18% против 24%.

Ранее каждый второй ростовчанин выступил в поддержку четырехдневной рабочей недели.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Работа#Отдых#Экономика
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