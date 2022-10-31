В этот раз истцом оказался один из операторов связи. По сравнению с другими заявителями, он хочет получить сравнительно небольшую сумму - 50 тысяч рублей.
Заявление пока не принято к производству, даты заседания еще не назначили. На этом этапе не раскрывается суть претензий.
Ранее с иском к клубу обратился «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер». Он намерен взыскать 6,5 миллиона рублей.
До этого руководитель кейтеринговой компании заявил, что разорился из-за неплатежей ФК. Подробный материал читайте по ссылке.