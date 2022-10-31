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Оператор связи хочет засудить ФК «Ростов»

31 октября 05:54
Фото: 1mi
К футбольному клубу «Ростов» передали очередной иск с требованиям взыскать деньги, говорится в материалах Арбитражного суда.


В этот раз истцом оказался один из операторов связи. По сравнению с другими заявителями, он хочет получить сравнительно небольшую сумму - 50 тысяч рублей. 

Заявление пока не принято к производству, даты заседания еще не назначили. На этом этапе не раскрывается суть претензий. 

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Ранее с иском к клубу обратился «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер». Он намерен взыскать 6,5 миллиона рублей.

До этого руководитель кейтеринговой компании заявил, что разорился из-за неплатежей ФК. Подробный материал читайте по ссылке

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Футбол#Суд#Долги#Спорт
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