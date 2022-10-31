Пресса Ярославля ищет пропавший объект культурного наследия

Жители города были очень огорчены исчезновением ограды. Также им показался настораживающим факт, что решетку убрали только с одной стороны: как раз с той, где ограждение было в лучшем состоянии. А вот с противоположной стороны ограды необходимости в ремонте как будто бы не заметили. Об этом пишет regnum.ru.