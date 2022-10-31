Пресса Ярославля ищет пропавший объект культурного наследия

Жители города были очень огорчены исчезновением ограды. Также им показался настораживающим факт, что решетку убрали только с одной стороны: как раз с той, где ограждение было в лучшем состоянии. А вот с противоположной стороны ограды необходимости в ремонте как будто бы не заметили. Об этом пишет regnum.ru.
Первомайский бульвар объявлен объектом культурного наследия местного значения, а рисунок чугунной решётки составляет часть предмета охраны. По закону в подобном случае для обновления ограды ремонтной организации требовалось выполнить проект, провести его экспертизу и получить разрешение на работы.
В августе запросы по сложившейся ситуации в различные органы направил региональный омбудсмен по правам ребёнка Михаил Крупин. Судя по полученным ответам, власти просто проигнорировали законодательство об охране объектов культурного наследия. Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля утверждал, что чугунное ограждение демонтировано учреждением МБУ «Горзеленхозстрой» для ремонта и будет установлено на место до 1 ноября 2022.
Департамент охраны объектов культурного наследия области, в свою очередь, согласился с тем, что произошла «физическая утрата» части объекта культурного наследия.
Однако, невзирая на «утрату», департамент не стал наказывать собственника — мэрию города. В департаменте сослались на постановление Правительства РФ, которое запрещает внеплановые проверки. Кроме того, как заявили в ДООКН, задача по охране объектов культурного наследия местного значения находится в зоне ответственности органов местного самоуправления, в данном случае это департамент градостроительства мэрии Ярославля. Напрашивается вывод: мэрии предложили наказать себя саму.
В департаменте градостроительства запрос передали в департамент городского хозяйства, учреждение, курирующее «Горзеленхозстрой». Это та самая организация, которая вела работы по демонтажу ограждения. Таким образом, круг замкнулся: жалоба попала в руки того, на кого жаловались.
Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов на вопрос, куда делась ограда, ответил просто: «Я её съел». И добавил, что в центре современного города должно оставаться как можно меньше оград.
Сейчас в сквере вместо ажурной ограды — выкорчеванная земля. Выпал снег, и власти больше не обещают вернуть потерю к 1 ноября. В мэрии Ярославля в ответ на вопрос о времени возврата ограждения указали на необходимость выделения средств.
Журналисты отметили: в данной истории, как и в других похожих случаях, больше всего поражает бюрократический подход ярославских властей к данной проблеме.