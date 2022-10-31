«Главное, чего не произошло, не произошла мобилизация элит. Олигархи и другие представители элит, как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать», — написал Пригожин.

Также предприниматель сказал, что пока дети олигархов не пойдут воевать, то полной мобилизации в России не произойдет.

Ранее RostovGazeta писала, что в Новочеркасске в зону СВО отправили еще одну группу казаков-добровольцев.