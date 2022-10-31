Бизнесмен высказался, что остался недоволен итогами частичной мобилизационной кампании, ведь в ней не принимали участие олигархи, пишет ИА «Новороссия». При этом указал, что мобилизация населения прошла, как и мобилизация промышленности, которая, по его словам, «идет со скрипом».
«Главное, чего не произошло, не произошла мобилизация элит. Олигархи и другие представители элит, как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать», — написал Пригожин.
Также предприниматель сказал, что пока дети олигархов не пойдут воевать, то полной мобилизации в России не произойдет.
Ранее RostovGazeta писала, что в Новочеркасске в зону СВО отправили еще одну группу казаков-добровольцев.