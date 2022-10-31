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Пригожин высказался о мобилизации в зону СВО детей российских олигархов

31 октября 08:36
Фото: archive.government.ru
Евгений Пригожин в 2010 г.
Известный российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что элита в нашей стране продолжает жить в состоянии «бесконечного комфорта». Именно поэтому, дескать, в России пока не случилась полная мобилизация.

Бизнесмен высказался, что остался недоволен итогами частичной мобилизационной кампании, ведь в ней не принимали участие олигархи, пишет ИА «Новороссия». При этом указал, что мобилизация населения прошла, как и мобилизация промышленности, которая, по его словам, «идет со скрипом». 

«Главное, чего не произошло, не произошла мобилизация элит. Олигархи и другие представители элит, как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать», — написал Пригожин.

Также предприниматель сказал, что пока дети олигархов не пойдут воевать, то полной мобилизации в России не произойдет. 

Ранее RostovGazeta писала, что в Новочеркасске в зону СВО отправили еще одну группу казаков-добровольцев.

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